〈中部〉種電威脅養殖？ 雲縣府：並存

2017-11-02

〔記者林國賢／雲林報導〕種電滅農？縣議員黃文祥昨痛批農委會劃設綠能專區根本是「威脅利誘」養殖業者棄農漁的「滅農」政策；雲縣府農業處長林慧如強調農為國本，綠能是為了讓耕作困難區土地多一項選擇，縣府會全力捍衛農漁民權益。

農業處︰讓不利農漁用地多項選擇

農委會一○四年全國劃設十八個「嚴重地層下陷區內不利耕作得設置綠能設施農業用地範圍」（綠能專區）推動種電，其中雲林縣有一千多公頃，涵蓋台西、四湖、口湖等鄉鎮，盼透過發展綠能，讓因地層下陷無法耕作利用土地重新有經濟效益。

黃文祥指出，政府發展綠能他不反對，但不能舉著「綠能大旗」無限上綱，未與居民討論就恣意「圈地」種電，尤其將二百多公頃養殖區劃入綠能專區，罔顧居民意願與生計。

黃文祥說，與綠能專區重疊的養殖專區由漁業署劃設，近年投入十多億改善環境，若劃為綠能專區，之前政府投資變成浪費，養殖業者十多年來投入心血也化為烏有。

議員質疑綠能圈地影響漁民生計

蔡姓養殖業者說，他們有高度意願繼續養殖，但土地是租來的，現在承租魚塭每公頃每年十二萬，若地主租給種電業者每年租金高達四十五萬，現實利益考量地主一定不再租給他們，政府根本溫水煮青蛙，要他們離漁棄農，當地有一半以上養殖戶都是租地養殖，屆時將引發嚴重社會問題。

李姓養殖業者說，農委會曾表示養殖生產區變為綠能專區，漁業署就不會再補助相關建設，這不是犧牲漁民，獨厚財團嗎？

要求做好完善配套 避免土地破碎

黃文祥痛批，發展綠電若有正當性，政府就應正面推廣，並做好完善配套，而不是透過地層下陷區土地利用來包裝綠電，造成土地破碎，甚至整個村落幾被光電包圍的景象，農村不再是農村，根本是滅農。

林慧如表示，規劃綠能專區只是為了讓無法從事農、漁業的土地，增加一項提升地利選擇，不是強迫農漁民離農棄漁，綠能專區與養殖區重疊，縣府一定會向中央爭取重新檢討，讓綠能專區與養殖區能夠並存。