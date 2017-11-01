〈南部〉交通局研擬 公車司機每年強制健檢

2017-11-01

〔記者劉婉君／台南報導〕大台南公車十月份接連發生兩起司機因身體不適導致事故，交通局正研擬相關辦法，將強制要求客運司機每年必須健康檢查一次，患有心血管、心臟疾病等高風險族群，將造冊加強追蹤管理，且業者須加保乘客體傷責任險及第三人體傷責任險、財損責任險，客運業者執行情形明年起將列入評鑑考評項目，嚴重者可能影響公車路線的政府補貼款。

大台南公車上月九日在新營區發生司機因心律不整衝撞騎樓，造成七人受傷的意外；十四日在永康區又有司機疑因心肌梗塞擦撞五車，雖無乘客受傷，但司機送醫不治，公車司機的健康問題再度引起關注。

交通局公共運輸處處長呂獎慧表示，南市目前有四家客運業者、共四百廿名左右的司機，部分業者已規定司機每年必須健檢一次，但目前法令僅規定四十至六十五歲每三年須健檢一次，六十五歲以上每年健檢一次，因此仍有部分業者僅以鼓勵方式提供司機每年健檢的福利，待相關辦法擬定後，交通局將於十一月正式行文各客運業者，強制要求所有客運司機每年均須健檢一次，避免類似情事發生。

呂獎慧指出，業者在所有司機完成健檢後，以正式公文行文公運處核備，但對於高風險者，則須將健檢報告提供給公運處，由公運處進行後續的追蹤管理。

另外，業者除了投保強制險及乘客責任險之外，也須加保乘客體傷責任險、第三人體傷責任險、第三人財損責任險，以加強乘客的相關保障。