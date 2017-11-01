〈南部〉雞+酒促銷 關子嶺泡湯 住宿送桶仔雞

2017-11-01

〔記者王涵平／新營報導〕天氣逐漸轉冷，南市觀旅局等單位合作推出「雞＋酒」促銷方案，到關子嶺泡湯住宿就送桶仔雞，邀請大家來關子嶺賞美景、泡名湯、呷好料。

平日限量 六家旅宿業者提供

桶仔雞是關子嶺地區招牌山產，已成遊客到此一遊的打卡照，南市觀光旅遊局表示，與南市農業局、南市養雞協會合作推出「住宿關子嶺送桶仔雞！平日住宿優惠方案」，有六家關子嶺在地溫泉旅宿業者提供平日限量住房優惠，訂房即贈送現烤桶仔雞一隻。

全台唯一泥漿溫泉

觀旅局指出，關子嶺溫泉區自一八九八年日治時期開發，至今已超過百年歷史，是全台唯一的泥漿溫泉，屬鹼性碳酸泉，泉質濃濁滑膩。根據日治時期台灣總督府溫泉成分調查報告指出，關子嶺溫泉含稀有礦物鐳，同時史誌記載關子嶺溫泉有「天下第一靈泉」之譽，具有養顏美容、養生保健等功效，是天然的泥漿溫泉，當時台灣總督佐久間左馬太患病時，還特地南下關子嶺以溫泉養病。

參加專案的旅館包括富御館礦質溫泉、沐春溫泉湯宿、湯泉美地溫泉會館、青雅泥漿溫泉精品會館、景大渡假莊園及儷泉溫泉會館等，均含服務費及早餐，所有房內皆附泥漿溫泉泡湯池，每家飯店限量四十間，數量有限，售完為止。

此外，關子嶺周邊有好漢坡、火山碧雲寺、大仙寺、水火同源等知名景點，關子嶺紅葉公園因遍植紅葉植物，入秋後有紅黃落葉蕭瑟的秋季之美，是南台灣唯一以變葉植物為特色的植物園，值得漫遊。