〈南部〉打造愛的校園 青年國中彩繪「福牆」

2017-11-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市青年國中打造愛的校園，將芙蓉獅子會、家長會助學故事，彩繪成「福牆」融入校園，與池中蓮花、校內菩提樹相映成趣，兼具生態、教育意義，活化角落受學生喜愛，成為校園的特色景點。

青年國中全國首創「i See Youth」計畫，關懷弱勢學生獲回響，家長會捐款十五萬元成立幸福存摺，近來芙蓉獅子會捐款十五萬元，幫助弱生參加畢旅、班遊，避免留下人生遺憾，校方將愛心助人故事，彩繪成四道福牆。

校方於校門旁斑駁圍牆，彩繪出一棵菩提樹，家長會以手拓印陶瓷，鑲嵌在福牆上，象徵百年樹人，教育就像開枝散葉，最後結成豐碩果實，凸顯校方與家長共同守護學生。

校方也在校內生態池畔，打造「福氣圓融」圍牆，彩繪蓮花美景、取自芙蓉諧音，日前由校長林月盛、芙蓉獅子會長蕭美蓮揭牌，與學生一起種植芙蓉，讓愛地球從小做起，與池中蓮花虛實相映。

校方更納入師生觀察黑冠麻鷺生態，將公、母鳥外觀彩繪成石頭，擺放在平時覓食的草地上，還立牌寫下觀察紀錄，如公、母鳥餵雛工作均分，打破母鳥餵食比公鳥久的刻板印象，作為獨立研究的紀念。

校長林月盛肯定社會善行，為學生未來提供裝載幸福的存摺，除了感受社會關懷，未來也能助人累積幸福。