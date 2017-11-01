〈南部〉義消救護員資格 消防局漏報！

2017-11-01

初級5年未登錄 無法升級

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市兩百多位受過訓、具有EMT1（初級救護技術員）的義消弟兄，因高市消防局五年來沒有把他們的資料登錄到衛福部的系統裡，導致他們無法繼續升級為中、高級救護技術員，甚至協勤時也可能因為資格不符，面臨相關法律責任。

消防局︰盼能年底前登錄

高市消防局長陳虹龍說，他對這件事不清楚，須再向承辦科室探詢；負責義消業務的消防局搶救科長陳博仁則澄清，他是上個月才獲悉此事，因這些義消弟兄受訓已是多年前的資料，還不曉得衛福部是否承認符合資格，消防局不是不處理，而是還在「協調中」，也希望趕在今年底前完成所有資料登錄，確保這些義消弟兄的權益不致受損。

義消弟兄指出，目前消防局的體系中，有兩類志工具有EMT資格，一類是鳳凰志工，他們平時會上救護車，協助救護人員處理急病傷患就醫，不過比較少直接參與災難現場的急救工作；另一類是義消體系，但也不是每個參加義消的弟兄都會受EMT的訓，受過救護訓練的義消弟兄，在大型救難現場中，往往可以扮演多重角色，除了可以幫忙救災，也可協助傷患就醫，解決消防部門長年人力短缺的現象。

由於衛福部規定，受過EMT訓練的義消或志工，都得登錄在EMS（緊急醫療管理系統）中，而這些受訓過的義消，每年還得參加八小時的複訓課程，才能保住EMT資格；義消弟兄們不滿指出，高市消防局從一○二年起，就沒有把義消弟兄的受訓資料向衛福部登錄，去年有義消弟兄發現，想要升級報考EMT2（中級救護技術員）卻因衛福部沒有資料，只能被迫放棄。

義消弟兄指出，去年向消防局反映此事後，消防局竟然一直沒有給出合理交代，讓義消弟兄頗為灰心，甚至有人痛駡此舉簡直是陷害義消弟兄於不義，若是出了事，這過失究責誰要來負責。