〈南部〉自費可入住 岡山榮家變「全民之家」

2017-11-01

年滿65歲 生活能夠自理

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山榮民之家今年二月起，已開放一般民眾自費申請入住安養，長輩只要年滿六十五歲、生活能夠自理，都可以申請入住榮家，每月含吃住只需付費一萬兩千元，CP值相當高。

含吃住月付一萬兩千元

岡山榮民之家昨歡慶成立六十三週年，在輔導會自製的微電影《記得》播放聲中，有些老榮民感動得暗自垂淚。榮家主任謝琦偉表示，台灣能有今天的進步，榮民功不可沒，岡山榮家近年來積極爭取經費，充實各項設施設備，並透過社區資源連結，不斷加強文康活動等精神層面照顧，例如定期舉辦微旅行、辦理擴大慶生會、增設榮民楷模感念專區等，提供榮民長輩更優質、貼心的安養、養護與失智等多元照顧服務。

一般民眾可申請 還有名額

為配合長照2.0政策，岡山榮家自今年二月起，開始接受一般民眾自費申請入住安養，目前開放床位有廿床，已有七人入住，還有十三個名額，只要年滿六十五歲，生活可以自理、無施用毒品、沒有被褫奪公權及其他經主管機關評估不宜提供照顧服務者等條件，都可以提出申請入住，榮民之家已成為全民共享的「全民之家」。

岡山榮家昨天邀請地方各界一起進入榮家，共同紀念與慶祝這個屬於全體榮民的節日，會中播放了輔導會自製的微電影《記得》、《老朋友》及《爝火不息》。

具榮民身分的老藝人孫越、司馬中原等人，也現身表揚四位榮民楷模、五位榮民好人好事代表，以及十八位服務楷模，希望透過相關宣揚作為達到拋磚引玉效果，讓大家永遠記得榮民對國家的奉獻。