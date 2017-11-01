〈南部〉台東火車站改建 明年5月完工

2017-11-01

〔記者王秀亭／台東報導〕台東火車站改建於一○二年動工後，歷經包商跳票、重新發包卻多次流標，一波三折導致工程延宕，完工日期一延再延，兩年前重新發包後，台東民眾終於看見改建進度，將在明年五月完工。

波折多 目前完成8成2

鐵路改建工程局進行花東鐵路整體服務效能提升計畫，改建花東地區廿七個車站，台東縣有八個，已有關山、山里、海端、瑞和、鹿野、池上、瑞源等七站完工，歷時最久的台東站改建，目前進度已完成八十二．二％，僅剩戶外棚架商店區、景觀區等尚未完工。

台東火車站改建因兩家廠商陸續跳票，工程停擺兩年，增加工程預算後重新招標，才在一○四年底重新動工，立委劉櫂豪表示，斥資三．八億的台東站改建，近來台東縣議員洪宗楷及不少民眾反映，面對車站左側的風雨走廊及廁所未在改建之列，恐在工程完工後，無法與改建後的車站景觀融合。

劉櫂豪指出，風雨走廊是再造台東火車站的起始點，九十二年設計發包，有其特色，在這次改建工程中保留，但年代久遠應再補強，因而與鐵工局副總工程司蔡崇義等人現勘。

風雨走廊及廁所 將補強

改建工程建築師甘銘源表示，風雨走廊與廁所應與此次車站改建一併提升品質，廁所老舊屋頂只要重新更新，風雨走廊的鋼骨結構除鏽後再上漆即可；蔡崇義允諾會搭配整體景觀盡速改善，預估補強經費需五百萬元。