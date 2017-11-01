〈南部〉曾文水庫防淤隧道 月底前完工

2017-11-01

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕斥資逾四十億元打造的曾文水庫防淤隧道，雖然因全球首創的「象鼻鋼管」，以及出水口罕見的「山體消能」等設計，施作上較為困難，但現階段進度已接近九十八．五％，本月底前可望完工，啟用後，每年有排砂量一百零四萬立方米的效益，對於延長水庫壽命，助益不小。

規模為國內之最的曾文水庫，啟用迄今四十三年，歷經九場大型的颱風豪雨，尤其是莫拉克與卡玫基等帶來的災害，持續淤積下，有效蓄水量僅剩原設計容量的六成三，嚴重「折壽」，陸挖、抽泥緩不濟急，經濟部水利署推動防淤隧道計畫。

曾文防淤隧道是從左側大壩上游處引水進入，沿著緊鄰的山體，直接導入下方的曾文溪，南區水資源局副局長簡振源表示，若以抽泥船的清理成本來換算排砂量效益，每年可省下近七億元。

全球首創象鼻鋼管

簡振源說，防淤隧道於一○二年三月份開工，設計長度超過一．二公里，由於曾文水庫的水位高低差達六十米，在進水口的建造、貫通上，難以採取較為常見的圍堰或岩塞爆破等設計，因此邀集專家學者集思廣益，研究出世界首創的象鼻鋼管工法。

至於出水口，在消能池的設計上，採中間柱的方式，區分南、北兩側，並於山體內開鑿大洞，透過三個跌水工，減緩從隧道內傾洩而下的流速，降低河川護岸的衝擊，讓緊鄰的曾文水庫道路結構安全得以確保。

可望成為國內第一個啟用的水庫防淤隧道，目前已接近完工，由於設計上較為特殊，水利署辦理台美水資源技術三十週年系列活動時，也專程帶領美國墾務局專家南下參觀。

一行人除了近距離體驗高達四十二米的山體內大坑室消能池之外，還到進水口工區觀摩象鼻引水鋼管的施作，美籍專家都讚賞不已。