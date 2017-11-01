〈南部〉營養午餐蔬菜產地溯源率 大輸台南

2017-11-01

議員檢視某國小僅49％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市某國小營養午餐的蔬菜產地可溯源比率僅四十九．一％，與台南某類型相近國小的八十．五％差很大；高市議員郭建盟認為市府態度應更加明確，才能促使學校健全採購機制。

高市教育局長范巽綠表示，會詳細檢視整個機制與合約內容，並與農業局商議，讓食材採購更符合標準。

隨機挑選 台南高達80％

市議員郭建盟昨質詢指出，先前檢視苓雅區某國小營養午餐菜單，發現蔬菜產地可溯源比率僅四十九．一％，但隨機挑選台南中西區某國小菜單，蔬菜產地可溯源比率卻高達八十．五％，兩校相差很大。

郭建盟進一步比對，高市的國小有十項蔬菜，整個十月只能查到供應商、找不到產地，包括番茄、四季豆、芹菜、鮮香菇等，另有高麗菜、菜瓜、綠豆等十項，有時可溯源、有時不可溯源。

而台南的國小，十月間僅有六項蔬菜有時可溯源、有時不可溯源，絕大多數蔬菜都可查到產地。

教局長︰將讓食材更符合標準

他認為，兩校人數、地理條件等情況相近，蔬菜產地可溯源比例卻有落差，研判關鍵在市府的態度不夠明確，讓學校無所適從。

郭建盟具體建議，教育局應擬定政策目標並載入合約，例如明確規範產地可溯源達成率，以及遇到季節或價格劇烈變動時等例外狀況時的處理原則，讓學校或員工消費合作社有所依循。

同時，教育局應尋求與農業局合作，藉由產地契作穩定供應量，各校營養師也應預審隔週菜單，以確保食材質與量。