〈南部〉抗議迫建、迫拆 屏東3自救會陳情

2017-11-01

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大灣自救會、迫拆民宅自救會、泰山村守護家園自救會等三個團體成員，不滿屏東縣政府相關措施，昨天下午齊聚縣府高喊口號，並向南下屏東的監委表達訴求；屏縣府強調，三案都是依據地方需求與法令推動，將持續溝通。

縣府︰依法推動 將續溝通

三自救會代表約數十人，昨下午在屏東縣議員蔣月惠陪同下，高舉「要草皮不要炒地皮」、「鴨霸政府」、「迫害百姓」等抗議標語，並高呼「選錯轉運站成千古恨」等口號，表達請縣府勿迫建墾丁轉運站、勿迫拆屏東火車站周邊光復路及建民路民宅當停車場、刀鋸工廠滾出高樹鄉泰山社區等三個訴求。

蔣月惠表示，請縣府傾聽居民心聲，不要一意孤行，請監委做主。屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥也到場聲援，強調墾丁生態豐富，應加以保護而不是破壞。

墾丁大灣自救會及屏東環盟等團體，在網路發起「反對墾丁轉運站全國大連署」，不到兩天已近千人連署。

監委陳小紅、章仁香、江綺雯等人，昨下午在屏東縣政府受理民眾陳情，三自救會分批派代表進入，提出相關資料與意見，盼獲監委協助。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇說明，上述三案縣府分別依旅客與居民需求、都市計畫、丁種建地可設工廠等原則及法令推動，將會持續和民眾溝通。