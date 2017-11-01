〈南部〉恆春轉運站新站有譜 免費接駁配套

2017-11-01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東舊​恆春​轉運站​因為廠商與屏東客運（屏客）契約喬不攏，九月至今形成雙轉運站窘境，不僅遊客及居民搭車無所適從，屏客在南門圓環的轉運站更影響周邊交通，日前客運業者找上屏東縣長潘孟安討論，希望在鎮外省道台廿六線旁租地作為臨時轉運站，並搭配鎮內原有路線的免費接駁車，解決轉運站無解僵局​​；縣府強調，正評估可行性，希望年底前「換站」上路。

業者擬在台26線上設站

恆春「轉運大戰」從今年五月屏客與恆春鎮公所公會堂轉運站租約到期開始，因續約談不攏，恆春鎮公所先封閉候車大廳，鎮公所後來以每月廿八．三萬元出租給郭姓業者，業者與屏客仍未達成共識，屏客八月中旬在南門圓環另設臨時轉運站，形成「兩個轉運站」的混亂局面，出身恆春半島的屏東縣長潘孟安，也被砲轟「自己鄉親的權益都不管」．

潘孟安表示，原本尊重地方自治精神，沒想到已經影響民眾搭車權益，近期與客運業者討論，可能同意屏客自行在省道台廿六線上設置臨時轉運站，並取消南門圓環轉運站。

原路線接駁 站牌不變

潘孟安指出，縣府考量到居民搭車習慣及便利，如設置臨時轉運站，仍會有中型巴士提供原有路線「免費接駁」，站牌及候車位置都不變，屆時原公會堂轉運站、南門等站牌仍可候車，往墾丁車輛則不必進入鎮內。

至於有恆春居民擔心「往墾丁遊客不再進入鎮內消費」，潘孟安解釋，新站到恆春鎮內各站「免費接駁」是一大誘因，即便步行進入鎮內也不到一公里，恆春仍會是遊客喜愛的景點。