〈台北都會〉食藥粧網路地圖 議員︰障礙重重

2017-11-01

介面設計不便 搜尋結果不完整

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府花費三九三萬元建置「食藥粧網路地圖」，強調率全國之先，為民眾把關食安，公告店家稽查結果，但北市議員秦慧珠實際使用，發現障礙重重，無法用商圈、店家等關鍵字完整搜尋，結果以行政區、路名查詢，搜尋熱門路段後又發現只有零星店家，完全不符實際家數，痛批是毫無功能的「植物人網站」。

對此，衛生局食品藥物管理科長王明理表示，商號地址「有名有姓」列管在案，目前列管店家數有七二八七家，已揭露達近五千家數，對於議員批評，會虛心接受檢討，將朝商圈群組分類增加友善度。

秦慧珠昨於市議會質詢指出，當初建置「食藥粧網路地圖」，北市府「敲鑼打鼓」，市長柯文哲還賣萌鼓勵多利用，但實際使用卻發現，介面非常不人性化，無法用商圈、店家等關鍵字完整搜尋，以行政區、街道查詢，但一般人鮮少記得路名，遑論是觀光客。

秦舉例，以「永康街」查詢，食藥粧網路地圖有上百家餐飲店，但卻僅有六家有稽查紀錄；而東區名人巷也是美食店家聚集，卻僅查得三家，松高路百貨公司群聚，其中不乏美食名店及美食街餐飲，但以地址查詢卻僅查到廿一家。

秦慧珠也說，檢索條件中，唯一不需要輸入街道名的「東區地下街」、「捷運東區地下街」，但檢索結果居然沒有資料。秦說，網站設置立意良善，但使用起來高度侷限、低度涵蓋率、檢索極不方便，充滿障礙，等同毫無功能，宛如「植物人網站」，應儘快改善。