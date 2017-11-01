〈台北都會〉重陽登山濺血 柯︰動線、指揮出問題

2017-11-01

人數如何控管待研究

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市社會局、工務局十月廿八日舉辦重陽登山活動，卻發生民眾推擠導致流血意外。台北市長柯文哲昨表示，前天已召開檢討會議，針對動線規劃、指揮系統等都有重新檢討，這次發現的確在指揮系統與發放禮品的動線設計上有問題，接下來也會再針對未來要如何預測或是控制參加人數討論。

柯文哲昨上午出席文山區行動市政會議後接受媒體聯訪，再談重陽濺血事件。對於後續登記補發禮品的有一萬三千多人，柯表示，禮品將由工務局、環保局跟北市自來水處三個單位共同負擔，本來就有編列市政宣傳費用，單一局處沒有辦法支應，但攤給三個局處就可以處理。

議員要求究責，社會局長許立民下台負責，柯對此沒正面回應，僅說檢討會議有個地方沒有解決，過去五年舉辦同樣活動，最多三千三百人參加，結果這次來了超過三萬人，是原先估計的十倍，未來這種活動來的人數如何預測或是控制，還沒解決。柯指出，禮品多好會吸引多少人沒有科學根據，應回歸專業，能解決的先解決。

由於當天不少外縣市民眾跑來參與，柯坦言如果辦個活動還要核對身分證，然後說「你是新北市的不可以領禮品」，實務上也有困難。他也再澄清，這不是選舉造勢，而是重陽節讓老人高興一下，但他認為扣掉北安國中發放摸彩券出問題，整個計畫執行九十五％沒有問題。

許立民則說，當天報名人數超過預期，如何評估報名人數是未來舉辦類似活動的重點。此外，中途是否要發放摸彩券、原本中途都有設置醫護站，但指揮通聯要檢討，應變時間也要加強。後續禮品發放部分，許表示，柯已指示由工務局統籌，這一、兩天就會把發放方式和內容定案。