〈台北都會〉逃生資訊錯誤多 議員促設闢謠平台

2017-11-01

消防局︰將向消防署建議建立

〔記者周彥妤／台北報導〕北市議員王鴻薇昨指出，網路謠言充斥，外加習而不察的錯誤資訊也不少，誤導民眾逃生認知，就連環保局長劉銘龍也說，根據從小到大學習經驗，他認為要用濕毛巾摀住口鼻，王指局長的答覆，正是多數市民也不瞭解的縮影。對此，北市消防局表示，將向消防署行文建議，建立闢謠平台。

王鴻薇昨於市議會質詢指出，近兩年有六則攸關生命安全的網路謠言廣為散布，第一、地震黃金三角；第二、遭遇濃煙時，要用濕毛巾摀住口鼻；第三、火災發生時應躲進浴室；第四、火災時應該往下跑；第五、火災發生時應使用透明塑膠袋套住頭部逃生；第六、微波爐旁不能講手機。

濕毛巾摀住口鼻 水蒸氣反造成傷害

王舉例，「地震黃金三角」在一○○年九二一防災紀念日就被修正；用濕毛巾摀住口鼻是錯的，濕毛巾無法有效阻擋火場中的有毒氣體，濕毛巾吸熱後，會變成高溫的水蒸氣，反而容易造成呼吸道傷害。

王問劉銘龍，遭遇火災時，是否要用濕毛巾摀住口鼻逃生？劉表示，依他從小到大學習經驗，應用濕毛巾摀住口鼻。王說，環保局長的回答正反映多數市民，根本不知道逃生的正確知識。

王鴻薇表示，針對網路謠言，警政署有防詐騙闢謠專區，食藥署有醫藥闢謠專區，市府應針對網路謠言製作宣傳品，讓民眾不要因誤信而蒙受損失，消防局應提供闢謠平台供民眾查閱。消防局說，由於闢謠資訊須一致，由中央統一發布較為妥當，將行文消防署建議設立闢謠平台。

地震黃金三角 建物不同無法以一概全

消防局指出「地震生命黃金三角」說法，並無獲得各國官方認同，主因在地震發生情境、人員身處場所環境，以及建物耐震結構均不相同，無法以一概全；民眾防震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，並應時常練習，提升應變能力。

其次，濕毛巾無法有效擋住有毒氣體，且吸入高溫水蒸氣反而可能造成呼吸道傷害。消防局說，若火災發現早，秉持快速逃生原則，不要浪費時間找毛巾，可以身邊現有衣物或者脫下身上衣物遮住口鼻，以低姿勢爬行（雙膝跪地、口鼻放低、手肘貼地）；若發現得晚，找相對安全地方「關門避難」。

浴室門多不耐熱 躲入反遭火煙侵襲

消防局表示，浴室、廁所以塑膠門居多，不耐熱且經高溫門會融化，最後反遭火煙侵襲；建議躲在有對外窗戶的房間內，關閉門利用膠帶或毛巾、衣物等塞四周圍門縫，打開窗戶可對外呼救或留在房間裡撥打一一九並待救。

發現火災發生時前往安全門方向，若開啟安全門無煙，消防局表示，安全梯未被濃煙侵襲請往下逃生至避難層；若開啟後發現有煙，立即關上安全門，往有窗戶居室避難，避難時務必關上門。塑膠袋除了無法耐火場中高溫，以其套頭逃生更是造成視線遮蔽，阻礙逃生；手機與微波爐的電磁波長並不相同，不會發生共振，遑論發生爆炸，純屬謠言。