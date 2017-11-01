〈台北都會〉《不景氣》家扶歲末園遊會 募款僅2成

2017-11-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕年底將近，不少社福團體籌辦公益活動，受到經濟不景氣影響，面臨募款困難、捐款減少情形，新北市家扶中心將舉辦歲末聯歡感恩園遊會，經費尚有八成缺口，專門服務身心障礙者的心路基金會，近兩年捐款比一○三年減少一至兩成，就連倡導捐發票的創世基金會，發票募集狀況也不理想。

新北市家扶中心主任陳美君表示，今年服務家庭從一千五百戶增至一千七百戶，主要是政府單位轉介通報量增加，十二月十日舉辦歲末聯歡感恩園遊會，將致贈每個家庭一份一千五百元禮物，總經費需兩百五十萬元，受到不景氣影響，目前捐款僅兩成，需要社會大眾支持。

心路募款逐年下滑 縮減服務項目

新北市家扶中心社工師吳芳瑜說，據統計，今年全台家扶基金會募款金額比去年下滑八百萬元，她在第一線工作，明顯感受到募款困難，例如近年中止認養情形變多，或長期捐款者不再持續挹注，加上物價上揚、營運成本提高，「募款所得一年比一年差」，只能靠志工宣導，拜訪企業或社團尋求協助。

財團法人心路社會福利基金會公共事務部主任劉又綺指出，從一○三年起募款就逐年下滑，近兩年減少了一至兩成，分析原因除大環境不佳，類似團體越來越多，社會大眾關注議題持續改變，企業捐款的選擇多元，必須在「夾縫中求生存」，礙於經費因素，雖然不捨，只能忍痛縮減或調整部分服務項目。

創世募集發票量 也少逾兩百萬張

創世基金會板橋分院院長李培菁表示，全台創世基金會今年上半年募集的發票量，比去年同期減少兩百多萬張，估計少了四百萬元兌獎收入，主要受景氣低迷影響，加上財政部增加千萬大獎後，民眾捐贈發票意願下降，而近年推動發票無紙化或電子發票，也影響捐贈成效。

李培菁說，創世九十五％為小額捐款，近年發現小額捐款筆數減少，志工上街募集發票時，民眾反映不如以往熱絡，據了解，目前社福團體都面臨相同困境，只能努力舉辦宣傳活動，吸引社會關注。