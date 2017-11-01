〈台北都會〉木柵路四段壅塞 將設標示引導分流

2017-11-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文山區木柵路四段長年以來交通壅塞無法解決，文山區長鄭裕峯昨在行動市政會議中提出「調撥車道」、「紅燈連鎖」及「設置替代道路標示牌」等建議。北市交通局回應，受限於該路段現況，調撥恐怕造成更大交通問題，但連鎖號誌會做調整，並設置標示牌，引導車輛分流，不過要徹底改善交通問題，還是得透過都市計畫。

台北市長柯文哲昨上午主持文山區行動市政會議，鄭裕峯反映，木柵路四段萬壽橋至萬芳交流道，為木柵、新店地區通往信義快速道路主要幹道，尖峰時段常常交通大打結，提出「尖峰時段設置調撥車道」、「本段道路紅燈連鎖」、「設置替代道路標示牌，引導車輛分流」等建議。

交通局交工處長葉梓銓坦言，木柵路為雙向各兩線道，往東、往西的交通量都很大，且兩邊的流量差距不明顯，調撥車道通常要流量落差大才有可能執行，加上該路段還有超過十個路線的公車停靠，若調撥車道，恐怕讓交通堵塞更嚴重，「其實現在已經有使用連鎖號誌」，會根據實際情況調整控燈。

交通局計畫引導前往萬芳交流道的車輛，改道至新光路，葉表示一個月內，在秀明路、木柵路等路段完成設置標示牌。另外也會設置標示牌，建議由政大、文山區公所等方向往市區的車輛改道萬福橋。