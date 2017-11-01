〈台北都會〉成立騎警隊？ 柯︰馬糞很麻煩

2017-11-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨北市議員顏聖冠提議，台北市政府應成立騎警隊，國民黨市議員陳孋輝昨發出聲明反對此政策，認為浪費公帑且虐待動物，藍綠市議員對於騎警隊的成軍意見相左，台北市長柯文哲昨被問到此事說，河濱區域可以，但柯也不諱言，若在市區，「馬大便也是很麻煩」。

馬匹受驚傷民曾有前例

新北市騎警隊成立十多年，騎警維護治安又兼具推觀光，但其實馬匹控制潛藏問題，在二○○三年北縣（當年尚未改制為新北市）承辦全運會，當時騎警隊四匹馬聽到像是大砲的煙火巨響，受到驚嚇衝到大馬路，馬兒還衝到南雅夜市，也因此傷及民眾，騎警與巡邏員警趕緊圍捕，才讓這件意外事件落幕。

顏聖冠前天在議場質詢時表示，世界各地有很多地方都有騎警隊的編制，台灣又以新北市的編制最成熟，高雄也有騎警隊，騎警隊有穩定治安及觀光宣傳正面助益，北市府應規劃成立，警察局長陳家昌對此持贊同態度，將朝設立方向研議。

市長柯文哲昨受訪時表示，很多事就是慢慢想快快做，騎警隊能執行的區域還是先在河濱區域，「真的在市區裡，車喇叭按了，馬就亂跑了」，馬大便也會讓人抓狂，所以要限定區域。

不過，市議員陳孋輝反對此政策，指騎警隊最大功能充其量與民眾、遊客拍照，浪費公帑、不務正業搞觀光；況且夏季動輒卅八度，馬匹走在滾燙柏油路，根本是虐待動物，北市車流頻繁，一旦受到驚嚇亂竄，後果不堪設想。

馬術協會理事長許安成聞言表示，馬執勤時，必須配備包含馬術、清潔等人員，衛生、噪音等問題都可從訓練中克服。

新北市騎警隊長許正文也說，馬匹每天的執勤時間約兩到四小時，中間也會休息，天氣炎熱除補充水分，並儘量走在有庇蔭的地方。