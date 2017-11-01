〈台北都會〉代燒金門垃圾 議員批北市當冤大頭

2017-11-01

指金門拒運灰渣 高雄拒代燒才找上北市

〔記者郭安家、吳正庭、陳文嬋／綜合報導〕北市府曾受馬政府、蔡政府環保署請託，代燒雲林縣垃圾惹爭議，市長柯文哲還脫口說：「垃圾不分藍綠！」北市目前代燒垃圾縣市已有雲林縣、新竹縣，但國民黨市議員陳炳甫昨質詢指出，原高雄市跨海代燒金門垃圾多年，因金門拒將垃圾灰渣運回，高雄市今年六月起拒絕代燒金門縣垃圾，金門縣只好找上北市府，北市府成了冤大頭替高雄代燒垃圾。

環局︰高雄焚化爐歲修 配合中央調度

北市環保局長劉銘龍證實，由於高雄焚化爐歲修，加上金門垃圾囤積有相當數量，中央為金門調度，因此北市為金門代燒一千五百公噸垃圾。北市目前還代燒雲林縣、新竹縣垃圾，爐灰雲林已處理六成，下月底會運完，新竹縣則是已經處理完畢。

高市︰金門運灰渣拖延 加上歲修影響

高市府環保局長蔡孟裕表示，市府去年代燒金門縣垃圾每日四十萬噸，金門縣原本承諾每噸垃圾回運一．六七噸灰渣，卻違反承諾拖延快一年，直到本月才回運灰渣，由於金門縣違反雙方承諾，市府自今年六月起，拒絕代燒金門縣垃圾，加上今年八月起南區及仁武焚化爐陸續歲修，造成垃圾處理量變少，只能處理高雄的垃圾。

蔡孟裕還呼籲外界不要亂扯，不要把問題栽贓給高市府。

金門︰運灰渣直到九月才標出 已開始處理

金門縣環保局長呂清富則說，有縣市願代燒垃圾已感激不盡，絕不會「拒運灰渣」，而是金門島本身無法處理灰渣，為符合高雄市回運灰渣的規定，從去年十月起即招標委外處理，至今年六月已流標三次，一直到九月才標出，並自十月一日起，已開始處理灰渣。

陳炳甫昨於議會質詢時說，中央本來就規定高雄市須代燒金門及外島垃圾，是金門不理會高雄，未將垃圾灰渣運回，高雄六月起就不爽，拒絕再代燒，於是金門九月為灰渣處理招標，並將垃圾丟給冤大頭的台北市燒；「台北市一天到晚被高雄騙，一卡通也被騙，垃圾也被騙」；他說，高雄焚化爐歲修是最近的事，歲休前早就已不燒金門垃圾，指劉銘龍太天真、被騙。

陳炳甫認為，台灣很小各縣市互相支援是有必要，幫別人是好事，但呼籲劉銘龍不要當冤大頭，高雄不做，就變成北市做，他還要求環保局務必要讓灰渣運回金門。劉銘龍說，會請金門處理，這沒有問題。