〈台北都會〉社區離軌道太近 機捷裝隔音遮光牆

2017-11-01

〔記者葉冠妤／新北報導〕行經新莊區新北大道、青山路的機場捷運，沿線有不少社區大廈，去年底機捷拚通車，住戶曾陳情表示，住家離列車軌道僅卅米，列車尖銳的煞車聲、山谷回音轟隆聲，再加上日照車廂後反射，夜以繼日的噪音與光害「折磨」，讓住戶不堪其擾。交通部高速鐵路工程局回應，預計明年三月動工裝設具隔音材料的遮光牆，工期十八個月左右。

新北市議員何淑峰表示，仙境傳說、星光City、伊吉邦等多座社區大樓介於機捷A6泰山貴和站、A7體育大學站間，去年底機捷進行通車前測試引發的噪音、光害，讓近兩千戶住戶飽受噪音、光線折射困擾，向立法委員吳秉叡及她陳情。

何淑峰說，去年九月底會勘後，因噪音測量未達標，高鐵局因此不打算設置隔音牆，雖然居民自掏腰包加裝隔音窗等，但列車行經時車廂、車窗折射造成光害，居民持續反映。

高鐵局說明，雖噪音都未超過標準，但評估確實有光害，經過冬天、夏天日照測量確認光線反射範圍後，高鐵局決定加裝約四米高、長度二七○米的遮光牆，同時加入隔音材質，讓遮光牆兼具遮光、減音效果。

270米長 工期18個月

高鐵局表示，目前規劃十一月底完成遮光牆設計，明年三月就可動工，但由於只能利用機捷非營運時間施工，再加上軌道高度有施工難度，因此工期會稍微拉長，約十八個月後可完工。