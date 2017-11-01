〈台北都會〉岔路標線 新北12區優先試辦

2017-11-01

劃設Ｔ字型、十字型 提醒用路人

〔記者何玉華／新北報導〕新北市最近許多巷口地面出現白色標線，民眾不清楚用途，原來是新北市交通局參考國外作法，試辦地面標線，希望讓駕駛更清楚路口的形式，如Ｔ字路口或巷道，藉此提升路口交通安全，交通局交通管制工程科長蘇先知說，目前已在十二個行政區完成三百五十二處岔路標線，並持續進行中。

民眾發現住家附近的巷道口，最近多了白色標線符號，包括Ｔ字型、十字型，不知道做何用途？經了解，是交通局考量沒有號誌的路口或巷道口除了「停」、「讓」標誌外，希望以地面標線增加岔路標誌提醒，讓民眾遠遠就可知道前方有什麼樣的岔路，提前注意路況；交通管制工程科長蘇先知說，因非屬「道路交通標誌標線號誌設置規則」中的標示，因此以試辦推動，沒有大規模宣傳。

交通局已在板橋、中和、土城、永和、蘆洲、三重、新莊、五股、樹林、淡水、新店及汐止共十二個行政區完成標示；蘇先知說，會以巷道比較集中的都會區優先劃設，主要是讓駕駛可以得知路口的路型，有利於提前判斷並警示減速通過。

新北352處劃設 台南也有推行

蘇先知解釋，路口設置的標誌牌常會被路邊停車阻擋或遭轉彎車輛擦撞變形，且配合巷道較窄，牌面會縮小，辨識度降低，近年已經很少設置岔路標誌；因此，參考日本將路口的形狀以「標線」繪設在交叉路口中央路面上，提高醒目性，目前在國內並不普遍，據了解，台南市也有推行。

另外，標線寬度也加入主幹道、支線的路權觀念，幹道標線寬廿公分、支道寬為十公分，且採用高抗滑標線劃設，減少車輛碾壓時打滑的危險；後續會繼續推動。