〈北部〉樹皮畫贈友邦 阿美族工藝受肯定

2017-11-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕總統蔡英文上月卅日出訪友邦馬紹爾群島，致贈馬國總統海妮的樹皮畫作是花蓮知名阿美族工藝家徐香蘭創作，象徵二國情誼「緣起不滅」；徐香蘭昨受訪時說，作品能被總統選贈友邦深感光榮，將致力延續阿美族傳統技藝。

總統蔡英文出訪南太洋國家，挑選全台多件具有原住民藝術文化的作品與友邦交流，阿美族工藝師徐香蘭的樹皮畫作是花蓮唯一入選作品，讓她備感榮耀，但笑稱「接到外交部電話時還以為是詐騙集團」，直到十月廿六日被通知前往總統府解說樹皮畫典故後，才確信「這是真的！」

徐香蘭以阿美族人善用構樹皮的傳統技藝製作多款「樹皮畫」及藝術創作，獲選致贈友邦的作品是一棵由天然樹皮斑紋結合毛線的大樹，整幅掛畫因主要由流線、立體的線條組成，宛如有著「緣（原）起不滅」的生命力，更象徵大樹「支脈相承」的意涵。

她說，構樹的樹皮堅韌不易破損，通風又透氣，早年多用於阿美族人的服飾上，主要製作帽子及衣褲，由於構樹纖維長、韌性佳，也具有保暖、防水及耐洗等特性，被視為是最貼近自然的原料。

徐香蘭說，隨著時代改變，傳統樹皮紡織技術逐漸凋零，為延續阿美族的傳統技藝，運用現代布料與編織技術，讓樹皮布也能有新的文創呈現方式、增添時尚感，除能製作壁畫藝術收藏品，也可利用構樹纖維皮編織成手提包，或是貓頭鷹等裝置藝術。

徐香蘭目前也加入秀林鄉公所委由東華大學辦理的「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫」，透過串聯工藝匠師、有機農業、觀光等業者組成「伊尼舒哇料聊天室」的聯絡網，以雇工購料方式重新整理太魯閣閣口地區荒廢多年的台電舊宿舍，作為在地族群文化學習、產業推動的基地。

徐香蘭說，充滿原創藝術的花蓮作品，能被總統府選贈友邦感到光榮，將致力延續阿美族傳統技藝，並加以創新應用，藉由商品帶動文化的方式，讓世界看見台灣。