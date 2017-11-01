〈北部〉無法納農保 宜蘭新農嘆不公

2017-11-01

盼改採實際務農所得認定

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣新農的農民身分認定受阻礙，無法投保農民健康保險，也拿不到補助，自嘲是農業界「幽靈人口」，一群新農昨到員山鄉農會陳情，希望中央改採實際務農所得認定；縣府農業處允諾代為反映，朝修法方向解套。

農業處統計，全縣只有十％新農加入農會會員，換言之，九十％被排除在外，如果成為農會會員，不僅農保保費較低，並享有農業低利貸款。

幾年前移居宜蘭務農的綠黨中執委吳紹文說，這些年來，各縣市移入宜蘭的新農眾多，以員山鄉為例，估計超過百戶，人數兩百人起跳，他們卻因法令限制，農民身分認定有疑義，不能加入農會會員投保農保。

吳紹文說，新農加入農保面臨兩大門檻，必須符合「須持有自用地○．一公頃」或「承租地○．二公頃」，由於宜蘭農地價格高漲，○．一公頃就要兩百萬到三百萬元，新農根本買不起，另外，昔日的三七五減租、耕者有其田政策，許多佃農透過租約取得耕作農地，現在有些地主擔心類似事件重演，害怕土地變別人的，不願意簽立租約。

新農從事農業工作，若加入農保，每月可少繳四百六十二元，農保生育、殘障、喪葬給付和津貼，甚至未來農民退休給付，新農完全拿不到，讓吳紹文等人大喊不公平。

吳紹文說，農保資格認定事涉中央職權，農會標榜是農民靠山，盼基層農會為新農發聲，幫他爭取權益，新農主張，農民資格改採實際務農所得認定，年收入超過二十六萬四千元即可加入農會會員，進而投保農保，所得證明採用販售農產收據（農民收據），佐以貨運宅配出貨單，由農會審查即可。

縣府：尋求替代方案或修法

縣府農業處長陳德星說，為消除地主出租農地的疑慮，縣府會找新農和老農媒合，由公部門出面協調，釋出更多閒置農地給新農耕種，讓地盡其用，至於農民資格認定，將向中央反映，尋求可行替代方案，或透過修法解決。