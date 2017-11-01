〈北部〉17件影像裝置藝術 竹市影博館有約

2017-11-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市影像博物館首次化身當代藝術場域，即日起到十二月十五日推出「島嶼映像︱影像裝置藝術展」，集結阿部乳坊、陳敬寶、林子荃、吳建興、張湛等五名國內外以影像為表現核心的藝術家，呈現對台灣自然及產業和文化與美感的觀察。

新竹市文化局昨天起運用影博館廣場、多媒體櫥窗及原有展示空間，用影像藝術做媒介，引進平面攝影、錄像藝術、複合媒材、空間裝置等十七件當代藝術作品，呈現對於日常想像、產業地景、社會議題的省思。

來自日本新潟的阿部乳坊，在影博館廣場一角設置〈觀光〉，截取風景區遊客拍照時的定格動作，隱喻現代人以手機拍照並上網分享的記錄模式。

陳敬寶以〈迴返計畫〉系列的十二件攝影作品，結合戲劇與類似電影定格的敘事方式，呈現在校園所經驗的午休、餐車、騎馬遊戲、將軍銅像等片段。

青年藝術家林子荃在多媒體櫥窗以〈影格之間〉的錄像裝置，將火車行進間台灣城鎮與沿路風光的景象變化，透過旅行途中的車窗將景象框取出來。

南投藝術家吳建興，從〈鋼鐵蒼穹〉回溯自身家族汽車修護事業，以裝置、改裝車頭、數位攝影轉換廢棄古董車的功能與價值。

曾榮獲高雄獎的藝術家張湛，以變電箱上繪製的假山水風景，用數位影像結合多媒體，呈現許多城市中為人忽視的人造自然。