〈北部〉光明商圈紙片人步道 3900萬拓寬改善

2017-11-01

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市光明一路美食商圈，人行道破損、狹窄又容易積水，輪椅族通行困難，被戲稱是「紙片人步道」；市公所提出改善方案，獲內政部營建署核定三千九百多萬元經費，明年除將更新及擴寬鋪面，並建置共同管溝，整頓市容。

竹北市公所工務課表示，光明一路人行道在八十八年施作完竣，平均寬度僅二點四公尺，但因路燈、路樹、電信等公共設備箱體佔據空間，加上機車停放，多處路段輪椅族通行困難，長期為人所詬病。

此外，人行道多處鋪面龜裂、路緣破損、管線裸露、水溝蓋凹陷、積水，崎嶇難行；現有路樹樹穴高於人行道，也構成行走時的潛在危脅。公所提出光明一路人行步道改善工程，向營建署爭取補助，公所配合十八％經費。

竹北市長何淦銘表示，光明一路首期改善範圍，從縣政九路到縣政二路，將兩側既有人行道鋪面更新，並增加寬度為四點五公尺，總長度一千兩百廿三公尺；第二期希望從縣政九路延伸到博愛街，連同文化公園環境一併改善。

工務課表示，首期工程除採用透水工法施作鋪面，還包括改善現行凸起的樹穴、設置預鑄水泥緣石、更新清掃孔蓋板；同時，將召開公共管線協調會，商請各事業單位辦理改線設計、遷移作業，建立共同管溝，以維護通行動線順暢安全。

竹北市光明一路毗鄰新竹縣文化局演藝廳、文化公園，周邊餐廳、診所等店家林立，被稱為光明美食商圈，市公所近年來在文化公園舉辦藝文活動，大力行銷竹北城市觀光。