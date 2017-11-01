〈北部〉苗市車道成河道 將設潛遁箱涵改善

2017-11-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市聯大路開闢後，只要瞬間時雨量超過卅毫米，雨水便由路面逕流而下，並隨地勢往下流洩到高苗里地區，台十三線（尖豐公路）馬路成河道，民怨四起。經苗栗市公所多年反映，內政部營建署完成聯大路周邊區域排水改善計畫，利用潛遁推進方式，建置地下涵管，把聯大路的雨水，截流引入後龍溪，可望解決當地水患問題。

工程規劃從聯大路沉砂滯洪池起，沿尖豐公路南進，接著左轉入後汶公路，沿著後汶公路向下到經國路龜山橋頭，將水導入後龍溪，全長約一點七五公里，總工程經費約三億六千萬元，分兩標進行。

11月開標 地方盼儘速動工

苗栗市公所工務課長郭政鑫說，此計畫已進入公開展覽，預計十一月開標，地方也期許能儘速動工，解決水患。

聯大路於九十九年完工通車，銜接國立聯合大學二坪、八甲校區，便利學校師生通行，但原本為林木植被的二坪山，畫出一道水泥柏油鋪面。

郭政鑫說，聯大路沿山凹闢建，承接了二坪山的雨水，雖有排水系統，但僅能負荷時雨量卅毫米的雨水，遇上大雨宣洩不及，聯大路就成了大排水溝，把山上的雨水導入台十三線，潛遁推進管直徑為一公尺半，可有效解決排水不足的問題。

雨大就淹水 近年來已3次

當地高苗里長翁茂川說，近年來只要降雨量稍大，聯大路旁的坡地，就會出現大、小瀑布流下台十三線；若遇上大豪雨或颱風，台十三線的南下車道，有如潺潺河流，影響通行安全，也讓人看得膽顫心驚，近年來已發生三次。