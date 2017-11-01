〈北部〉市立美術館新建工程 競圖起跑

2017-11-01

預算金額2.4億 兩階段評選

〔記者李容萍／中壢報導〕市府文化局主辦、新建工程處代辦桃園市立美術館新建工程競圖起跑，該工程「委託規劃設計暨監造技術服務」標案即日起至十二月十四日上網公告，預算金額為二億四千零三十六萬元，採二階段評選，將於明年三月前選出優秀五個團隊進入下一階段評選，以一○八年完成設計、一一一年完工為目標，市府歡迎優秀團隊參與。

市立美術館新建工程總預算達二十二億八千三百六十萬元，市府為吸引優良團隊投入市立美術館的規劃設計，將設計監造費用設定為建造費十％左右的二億四千零三十六萬元，採二階段評選方式，第一階段就整體設計、規劃構想及團隊實績能力等，多方評選出五個優秀團隊進入第二階段競圖；競圖第四名、第五名各可獲一百萬元，第三名一百五十萬元，第二名二百五十萬元，第一名獲得簽約權，不另發獎金。

用地9.8公頃 打造文化地景

新建工程處長陳智仁表示，市立美術館基地範圍在中壢區青埔公十三、公十二（青塘園）約九．八公頃的用地，並將機場捷運A17、A18、A19等站周遭地區的部分空地納入整體規劃，將融合基地範圍內相關建設如高鐵站、會展中心、國際棒球場、購物中心、橫山書法館、原住民博物館、「亞洲．矽谷」研發中心等建築特色，打造整體區域內的文化地景，並會設置立體連通道橫跨高鐵南路，以連結公十三、公十二用地的場館，串聯起青塘園的水景和綠帶。

美術館內空間規劃包含常設展區、特展區、典藏區、教育推廣區、文化導覽諮詢區及戶外藝術休憩區等。