〈北部〉食安嘉年華明登場 預約看展抽休旅車

2017-11-01

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園食安嘉年華明起至週日在市立體育館登場，規劃四大體驗區、六大主題館及主廚烹飪教學，約有二百五十個攤位，提供民眾好吃、好買又好玩的食安體驗，活動免費進場，線上預約看展還可抽休旅車、Gogoro電動車等獎品，獎品總價逾百萬元。

市府衛生局長蔡紫君表示，食安嘉年華規劃「食在健康區」、「食在好禮區」、「食在新鮮區」、「食在大廚區」、「食在快樂區」及「食在故鄉區」六大主題區，有各項銷售及優惠活動；另有「安心空廚」、「農醇香牧場」、「豆陣來開心」及「奉茶．品咖啡」四大體驗區；還有「食光電影院」及「食安論壇」等活動，邀請專家探討食品管理政策及傳承經營之道。

引進VR、AR 可體驗模擬備餐作業

衛生局主任秘書林國甯表示，食安嘉年華採園遊會形式，邀請多家國內食品大廠、桃園在地食品業進駐，消費者能選購在地天然食材及各種特色料理，另有大廚料理示範秀、豆腐DIY、空廚扮演等活動，還引進虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術，讓民眾體驗模擬備餐作業。

他說，食安嘉年華也設計多項好康活動，包括每天入場前一千名可參加早鳥刮刮樂、購買五百元消費券送一百元、消費滿萬元抽紅包、聽食安論壇買一元好禮等，詳情可上「桃園食安嘉年華」網站。

市長鄭文燦指出，桃園是食品工業的重鎮，有一千四百多家不同類型食品廠，市占率達全國約六十％，市府推動「食安五環政策」，包括「源頭控管、重建生產管理」、「十倍市場查驗十倍安全」、「加重惡意黑心廠商責任」及「全民監督食安」，督促廠商自我管理，輔以認證輔導、外部稽查，希望提供給民眾「在架上的食物都是安全的、到餐桌上的食品都是可信賴的」。