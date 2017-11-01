〈北部〉花東基金審查 花蓮通過４案

2017-11-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院花東地區發展推動小組昨審查花東發展基金補助案，花蓮縣提十七案，共有玉里鎮火化場及納骨堂設施改善等四案獲評Ｃ級，加上豐羽計畫等二案翻案成功，六案件總經費共計四億六千多萬元，由花東發展基金補貼七十五％，餘由中央部會補助或地方自行籌款。

花蓮縣在本次委員會議中，於「花東第二期（一○五至一○八年）綜合發展實施方案」的滾動檢討案，共提出十七案，經過推動小組初審後，只有四案獲列Ｃ類的「地方主辦，中央可配合編列十五％以上經費，或地方可配合編列廿五％以上經費」。

四案金額最高是「花蓮縣環境教育數位中心設置計畫」，在目前的花蓮縣環境教育永續中心設置「數位中心」，除了基地取得綠建築標章、建構環境教育數位互動系統（ＡＲ互動、３Ｄ環境教育劇院）、訓練解說人力、培訓志工等，總經費一億八千五百萬元，由環保署配合三千萬元、縣府自籌二千萬元，花東基金補助一億三千五百萬元。

其餘包括「玉里鎮公所松浦火化場暨長良納骨堂內部暨周邊設施改善工程」，總經費七七四萬、花東基金補助五八○萬元；「安全城市─唯美花蓮：城市圖資系統整合實施方案」，總經費二六三○萬元、花東基金補助一九七二萬元；「花蓮動漫培育發展計畫」總經費五百萬、花東基金補助三百萬元。

另有二案初審只列Ｅ類（計畫內容不夠具體明確，無法評估，須待補充資料再專案評估），在昨天審查會上經縣府爭取翻案成功，包括設在光復鄉馬太鞍部落的「原住民族傳統藝術豐羽計畫」，總經費一億九千萬元，由花東基金補助一億四千萬元；而慈濟援建花蓮六校工程總經費五千萬元，也將由花東基金補助三千七百多萬元。