〈北部〉花東基金執行率僅2成 擬廣納提案

2017-11-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院於一○一年依照立法院訂出的「花東地區發展條例」，設置「花東地區永續發展基金」，七年來國庫已撥補一百廿六億五千多萬元，但實際執行廿八億元，執行率偏低，僅有廿二％！

公所、地方團體都可提出 送國發會

國家發展委員會花東基金推動小組昨在花蓮召開推動小組第十五次委員會議，針對核准率偏低，主持的花東基金推動小組召集人國發會主委陳美伶說，未來「由下而上」的提案，不侷限於縣府提案，包括鄉鎮市公所、地方團體都可提出，並由行政院東部服務中心作為整合平台，由執行長許傳盛送國發會。

陳美伶說，地方有時提的只是「概念」，內容不夠成熟，錄案由相關部會深入瞭解後，或可責成相關部會改成「由上而下」的計畫來執行，若計畫具備整體性、永續性，且配合國家政策、地方發展，亦可由國發會簽給行政院，補助款由國發會全額負擔。

花東地區永續發展基金由國家發展委員會負責管理，七年來國庫累計撥付基金一百廿六億元，由花蓮縣、台東縣政府分別提出兩縣的綜合發展實施計畫來爭取經費。其中第一期（一○一年至一○四年），國發會已核撥十三億元，第二期（一○五年至一○八年）也有五十四．六億元，已支出合計七十億元。

但花東基金實際剩餘有九十八億元，僅執行廿八億元，有五十億元是「已核定卻沒有執行」，或一○四年就應到期的計畫，至今還在保留中。

依審計部報告，花蓮縣第一期計畫共提出四十四案，有四案撤案、四案改列第二期、結案廿六案，十案仍尚未結案，包括「促進民間參與赤科山─六十石山纜車」、「促進民間參與鯉魚潭空中纜車」二項前置規劃計畫。第二期計畫花蓮縣也有四十八案，其中截至去年底為止，計畫執行率為零者共計十一案，其餘計畫則還在修正內容、辦理基本設計審查、或用地尚未確定、或辦理招標中尚未發包等。

東服：盼基金支付提高到9成以上

委員賴坤成說，基金剩餘這麼多，不只是地方執行的問題，審核機制也有問題，委員會議半年才一次，且每次開會都逐條審查，效率太差。

東服中心執行長許傳盛說，花東基金最高配合七十五％，中央部會至少負擔十五％，負擔率太高使各部會演變成「財務考量大於一切」，導致花東提案遭技術性拖延，核准率因此偏低，希望申請案經費能有九十％甚至一百％由花東基金支付。