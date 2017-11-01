〈北部〉苗縣總預算一讀 議員質疑浮編

2017-11-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會昨天召開第十八屆第六次定期會，審議苗栗縣政府明年度總預算案，民進黨議員陳光軒等人質疑有浮編的情況，欲在第一讀會就擋關反對包裹式表決，但一讀會僅宣讀議案，主持會議的副議長陳明朝要求陳等人若對總預算有意見，可在二、三讀會提出討論。陳光軒強調，絕對會嚴格把關。

主計處：一切均核實編列

苗縣府主計處長陳榮貴回應，明年度總預算歲出編列一百八十九億二千五百八十萬二千元，光是整個縣府及附屬單位的公教人員薪資就編列了一百二十億元，占總預算的六成多；公務預算僅四十七億六千二百萬元，一切均核實編列，並未浮編。

陳光軒質詢說，他詳閱了明年的總預算資料，認為仍有調整的空間，他反對一讀會總預算以包裹式通過。縣議員羅貴星也認同陳光軒的看法。

最後動用表決，六名民進黨議會黨團議員全部舉手反對，但因寡不敵眾，陳明朝裁示一讀會通過。

苗栗縣政府爆發財政黑洞，一○四年七月公教人員薪水一度發不出，後來靠中央調度，才如期發放。以往薪水每月五日發放，後來因苗縣府財政困窘，延至十日入帳。

昨天苗縣府縣務會議中，縣長徐耀昌也表示，因縣府財政調度已趨平穩，從十二月起，公教人員每月薪資恢復到每月五日發放。

之前為了撙節支出，苗栗縣的公教人員的出差膳雜費由原來中央規定的四百元，減為二百元，明年一月起也回復每天四百元的正常報支。