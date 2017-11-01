〈北部〉持續建設 林智堅：讓市民幸福有感

2017-11-01

歲出204億 10幾年來首破200億

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天以「開竹三百，幸福有感」做為市議會第九屆第六次定期大會施政報告主題。他說，明年是新竹市開竹三百年，他上任後已向中央爭取超過七十億元經費，且明年度歲出總預算也是十幾年來，首度超過兩百億達兩百零四點卅六億元，他說是議會支持和市民肯定，將持續建設，讓市民幸福有感。

林智堅以施政力、經濟力、環境力、社福力、文教力說明這一年來的施政成果和將要啟動的建設內容，他說路平改善面積已突破一百卅六萬平方公尺，停車場再生計畫也幾乎完成所有公有停車場的整修。同時與民間合作，要把世博台灣館轉型為探索知識、啟發夢想的「兒童探索館」，也與馬偕醫院完成醫學中心級兒童醫院興建簽約案。

交通建設方面，除啟動高峰路拓寬及寶山路調撥車道紓解園區交通壅塞問題，也向中央爭取推動大車站計畫、新竹輕軌計畫，並與台肥、竹科園區合作，打造公道五路的科技廊帶，輔導在地產業與青年創業。

微笑水岸 讓竹市變步行城市

此外，市府也打造以新竹左岸、新竹漁人碼頭、十七公里海岸、隆恩圳藍帶景觀等串連而成的「微笑水岸」，成功向中央爭取前瞻四點八億元經費，加上已進行新竹公園、動物園再生計畫工程，將讓百年新竹公園風華再現，市區則打造四公里的城市綠廊新竹之森，期許讓竹市成為步行城市。

而市府持續推動的社福工作，包括提升公幼名額，到明年將減輕九百一十六個家庭負擔，今年市府更編列七千五百萬元預算，加碼補助中班幼兒就讀竹市公立幼兒園免學費，及就讀私幼每學期一萬五千元補助，也投入廿八億元推動「新校園運動」，提昇竹市的文教與社福力。

市議會國民黨團議員李國璋要求市府應加強金山街違建的取締工作；新民意問政聯盟議員吳國寶呼籲市府加強青少年反毒宣導；民進黨團議員曾資程肯定市府讓財政穩定及減債的努力。