〈北部〉龜山柴油車排煙檢測站 獲黃金級綠建築認證

2017-11-01

全國首座獲此標章認證

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕由市府環保局興建的「龜山柴油車動力計排煙檢測站」，九月初啟用後取得黃金級綠建築標章認證，環保局表示，此為全國首座獲得此標章認證、也是桃園市首座由公務機關自建的動力計排煙檢測站，預估每年可增加七千五百輛的檢測量，成為空氣品質的「把關者」。

環保局表示，設籍桃園市的大型柴油客貨車約有兩萬兩千輛，由於現行法規並未規範此類車輛定期排氣檢驗時程，大多是目測排煙超標或是被檢舉「烏賊車」，才會通知車主前往檢測站強制檢驗，先測馬力再測排氣，強制檢驗未到或是排氣超過標準且未於限期內改善，即可依法裁罰。

環保局說，桃園市過去沒有公有的檢測站，主要委由中壢的民間檢測站辦理，每年檢測能量約五千五百輛，首座公有自建的柴油車檢測站啟用後，每年可增加七千五百輛的檢測量，除了被要求強制檢驗的車主，其他的柴油客貨車主也可主動約檢，如排氣檢測低於一定的標準值，可取得「自主管理」標章，期許未來至少能掌握設籍桃園市五成以上的客貨柴油車排氣狀況，為民眾的空氣品質把關。

環保局指出，檢測站採低密度設計，建築面積僅占基地的十分之一，周邊有大面積的公園綠地、樹木、生態小丘、景觀池，滿滿的綠意能有效降低空間溫度並吸收檢測站所產生的二氧化碳，用電則由太陽能光電屋頂提供，另設置雨水回收、地道通風節能系統，環境堪稱「五星級」。