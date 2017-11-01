〈北部〉中央法規不完備 光電埤塘市長喊卡

2017-11-01

17口埤塘申請 即起暫停發放許可

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園被譽為「千塘之鄉」，市府配合中央推動光電埤塘建置計畫，但引來不少破壞生態、衝擊觀光的質疑，市長鄭文燦昨天在市議會答詢綠能議題時，主動宣布即日起暫停發放光電埤塘建置許可，待中央法規完備才會再開放。

政治大學經濟學系教授林祖嘉前天投書媒體，批評民進黨政府多項綠能政策荒謬，其中提到許多地方政府在農地、埤塘「種電」，更擔心桃園市若在龍潭大池、頭寮大池等重要觀光景點設置太陽能板，效益是否大於付出的成本，令人存疑。

市議員林俐玲昨天質詢綠能屋頂議題時，鄭文燦主動提出要針對光電埤塘發表立場，他強調，包括石門水庫、後慈湖、龍潭大池、頭寮大池四處都不會建置光電埤塘，已發展的生態公園如八德生態埤塘公園、青塘園等也不會建置。

市府經濟發展局指出，業者欲申請光電埤塘，必須先向地方政府申請許可，再取得經濟部能源局同意備案，完工後向能源局登記。

鄭文燦：能源局忽略景觀生態等面向

「經濟部能源局衝太快！」目前全市有十七口埤塘申請設置光電設備，鄭文燦表示，中央未對容許使用基準設置標準，也忽略景觀生態、地方共生等面向。

鄭文燦說，觀音區八之二十號池十月初剛啟用，是桃園市第一座光電埤塘，也是目前唯一拿到許可的埤塘，他前往視察時發現，業者並沒有做好景觀的維護，也沒有任何回饋地方的機制，當時就認為有需要檢討，半個月前也為此拜會行政院，要求中央研議相關辦法以消除地方政府的疑慮，待中央將相關辦法確定後，這家業者也必須達標。

鄭文燦表示，中央若沒擬定相關辦法，地方無從審查、發放許可，要重新開放必須達到三項前提：容許使用的審查基準、生態保育規範、與地方共生共榮，他也建議經濟部能源局、農委會農田水利處辦理政策環境評估，進一步制定法律。