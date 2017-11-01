〈中部〉柑橘次級品 農業局即起收購

2017-11-01

〔記者歐素美／台中報導〕今年因沒有颱風，柑橘盛產，加上農友較未疏果，導致果實小、賣相不佳，為免柑橘價格受次級品衝擊，市府農業局與兩家食品加工廠合作，即日起展開椪柑次級品收購作業，每公斤收購價保證八元以上，預計將收購一千六百四十二公噸。

農業局表示，台中市柑橘類種植面積達兩千五百九十二公頃，是台灣柑橘的重要產地，尤以椪柑居多，種植面積達一千四百四十八公頃，年產量達兩萬八千八百零三公噸。

由於前兩年受颱風影響，柑橘收成不佳，不少橘農今年即較少疏果，以備颱風橫掃時還能保有收成，結果，今年沒有颱風，使得柑橘產量增加，但果實偏小，平均每公頃約有二到三成的次級品，為降低農民損失，農業局與兩家食品加工廠合作並協調農民團體，將從即日起至明年一月十日止，辦理椪柑收購加工作業，預計收購一千六百四十二公噸。

農業局表示，一般橘子周徑約廿三到廿五公分，漂亮的可達廿七公分，今年收購的果實需周徑十九公分以上、果皮轉色需百分之六十以上，每公斤收購價八元，並補貼農民團體每公斤一．五元運費及○．五元的勞務費。

農業局表示，收購柑橘次級品不會造成農民為了增加次級品而放任栽培的情形，反而可減少次級品進入市場衝擊行情，有需要的農民可洽豐原、東勢、石岡、新社、潭子、后里、台中地區農會或保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社，辦理收購。