〈中部〉沒下雨也淹 原來水閘門不見了

2017-11-01

〔記者張菁雅／台中報導〕沒下雨也淹水！南屯區嶺東路與文山三街口附近，十月卅日傍晚出現大面積的積水，經市議員張耀中與當地文山里長黃美玉沿路查看，原來是灌溉溝渠下游水閘門不翼而飛。張耀中表示，直到昨日農田水利會仍未做緊急處理，顯示聯絡機制出問題。

另外，西屯區昨天發生瓦斯外洩事件，消防局獲報立即趕往處理，在周遭佈設水線戒護，並通報瓦斯公司派人處理。

這幾天未下雨，嶺東路與文山三街口、精密機械科學園區附近前天傍晚卻積水，且情況越來越嚴重，張耀中與黃美玉獲報前往現場，發現當地灌溉溝渠下游水閘門竟然不見了，導致水淹附近地區。張耀中沿著溝渠往上游走了約五百公尺，把上游水閘門關上，才讓積水慢慢退去。

張耀中表示，鐵製水閘門前晚疑似被竊走變賣，農田水利會向農民收搭排灌溉費，直到昨天仍未派人做緊急處理，放任灌溉溝渠乾涸；他也建議水閘門應有防盜及警示功能，讓積水突發狀況不再發生。

水利會班長張朝宗表示，每個水閘門尺寸不一樣，水利會昨天早上已派員到場了解，並請廠商丈量尺寸後製作；另外，該處下游已經沒有農田需要灌溉，平常人煙稀少，且造成積水的原因是有人清除旁邊空地的雜草，雜草掉到水溝，堵住排水，環保局昨天早上也去清溝。至於水閘門設置防盜措施，因閘門需要開啟，無法固定住，只能在旁邊設監視器，這方面目前有困難。

西屯、漢口路口傳瓦斯外洩 幸未釀災

西屯路、漢口路口昨天上午則發生瓦斯外洩事故，當地民眾說，稍早看到有人開挖路面施工，接著空氣中瞬間瀰漫濃濃瓦斯味。

由於地點在交通車水馬龍的路口，大量瓦斯外洩發出的嘶嘶聲，讓人馬上聯想到先前才發生的重大氣爆案，大家隨即奔相走告，疏散走避。

欣中天然氣公司人員隨後到場處理，經操作挖土機等大型機具開挖，並從管線前後兩端阻斷，將瓦斯止洩，這次幸未釀災，虛驚一場。