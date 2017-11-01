〈中部〉1999專線話務量下降 議員籲檢討人力

2017-11-01

〔記者張菁雅／台中報導〕民眾遇到要向市府陳情、查詢、通報事件，常拿起電話撥一九九九專線。市議員張廖乃綸、朱暖英、蘇柏興、張瀞分十月卅一日指出，台中市是六都一九九九專線中，唯一進用約僱人員的，服務成本提高，平均每通成本從一○三年的十二．七元，至一○五年增為卅一．七元，話務量卻逐年下降，有必要檢討人力。

進用78位約僱人員 服務成本高

張廖乃綸表示，一九九九專線原本委由中華電信辦理，但市長林佳龍改成市府自聘人力，並進用七十八位約僱人員，為六都之中唯一進用約僱人員的，導致成本大增。

張廖乃綸拿出資料表示，一○三年一九九九執行經費為三○二八萬餘元，話務量二三七萬八二七四通，平均每通服務成本十二．七元；一○四年經費二七四○萬餘元，話務量一七○萬六七二一通，每通服務成本約十六元；一○五年四月進用約僱人員後，實際執行三七六八萬餘元，話務量一一八萬六八六七通，每通服務成本卅一．七元，是一○四年的近二倍；一○六年預算則為四四二五萬元。

張瀞分、蘇柏興也說，服務成本提高，話務量卻下降，市府還在今年一月成立「話務管理組」，組織增肥卻無效率。

研考會：不能只看成本應著重品質

對此，研考會主委柳嘉峰表示，市府為優化一九九九服務品質、降低人員流動率，才將話務人力改為市府自聘與管理，並提高人員待遇，上線以來成效良好，人員離職率從一○四年的六．五七％，下降至今年的一．八六％，獲民眾口頭讚許的案件，更從上線前每月一百廿件，提升到目前的一百四十五件。

柳嘉峰也說，話務量減少因素，包括智慧型手機普遍，民眾撥打一九九九查詢的情形減少，以及施政品質提升，民眾抱怨減少，因此，話務量減少是正面的。另外，服務不能只看成本，更應該重視品質，且台中市一九九九經費並非六都最高，台北市的費用高於台中，服務人口還少於台中。