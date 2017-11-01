〈中部〉長輩走入校園 復振噶哈巫語

2017-11-01

〔記者佟振國／埔里報導〕平埔原住民正名在即，但平埔族語也面臨失傳危機，南投縣噶哈巫文教協會除在埔里鎮平埔傳統聚落推廣族語，也積極走入校園推動族語扎根教育，協會表示，目前已培訓十名族語教師，就等平埔正名與確定族語人才認證機制，踏出族語向下扎根重要一步。

行政院今年八月通過原住民身分法修正草案，增訂「平埔原住民」為原住民身分別，函請立法院審議，惟平埔族語在現代社會逐漸流失，為喚起族人對族語重視與學習，南投縣噶哈巫文教協會在埔里鎮蜈蚣、大湳、牛眠、守城等平埔聚落開設族語課程，鼓勵居民學族語。

協會表示，除了在社區推動族語復振計畫，也希望能落實於學校鄉土語言教學課程，特別以學區的忠孝、中峰國小為主，由熟稔族語的長輩擔任老師，帶領學童學習簡易生活單字、會話。

中峰國小校長王志城、忠孝國小校長林忠信均樂觀其成，認為兩校共二百五十多位學童，初步調查大多數具備平埔條件，若正名順利，有助族語教育推動。

目前學校雖有將噶哈巫族語列入本土語言選修課程選項，但無人選修，主要卡在平埔族尚未正名，族語老師也沒缺乏認證管道，不符國中小學本土語言指導員設置要點，無法正式到校任教。

協會表示，近幾年已培訓十位族語師資，但年齡偏高，希望號召年輕人加入，共同傳承，只要做好準備，不怕正名後學校找不到族語教學人才。