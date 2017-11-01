〈中部〉彰縣最高齡108歲人瑞 分享長壽秘訣

2017-11-01

〔記者湯世名／彰化報導〕一○八歲的人瑞梁李險為目前彰化縣最高齡者，雖然戶籍設在秀水鄉，但數十年來一直都「長住」在彰化市崙平里的兒子家中，市長邱建富昨天由崙平里長梁麗水陪同前往探視，並致贈鮮花與蛋糕，祝福阿嬤福如東海、壽比南山。梁李險還大方分享說自己三餐不挑食，喜愛喝茶、咖啡，生活規律並常保持心平氣和，是她的長壽秘訣。

梁李險出生於一九一○年，目前為彰化縣內最高齡的長者，育有一子一女，家族已傳承五代，兒孫滿堂，她因投保農保的緣故，戶籍始終都設在秀水鄉，但數十年來卻一直與八十七歲的兒子梁保舜住在彰化市，也就是說，其實彰化市才是她真正的「家」！

說起阿嬤的一生，里長梁麗水強調，梁李險除了長壽讓人羨慕，她的獨立與堅強也令人敬佩，因為，阿嬤早年就喪夫，卻能不被命運擊倒，展現強韌的生命力，獨自將二名子女撫養長大。

儘管已高齡一○八歲，梁李險仍然耳聰目明，健康狀況保持非常良好。阿嬤分享自己的長壽之道說，她三餐正常，不挑食，平常喝茶、喝咖啡，喜歡吃芭樂等，生活規律並常保持心平氣和，沒有不良嗜好；梁麗水補充強調，阿嬤連花生都咬得動呢！

市長邱建富說，梁李險辛苦養育二名子女長大，現有十一名孫子、二十六名曾孫與九名玄孫，可說兒孫滿堂，兒孫們都非常孝順，也都個個事業有成。