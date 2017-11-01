〈中部〉二水市場活化 變老人日托中心

2017-11-01

改造最貴蚊子樓 彰醫進駐

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉的「二水鄉公有零售市場」閒置逾十年，鄉民調侃為二水最貴的「蚊子樓」，但近年來因鄉村人口老化，老人日托需求爆增，公所決定提供此一場地，由衛福部彰化醫院進駐經營老人日托中心，每個月僅收六千元，並在昨天舉行揭幕啟用儀式。

在廿年前，二水鄉為解決市區攤販林立的問題，向省府爭取經費興建公有零售市場，但鄉民習慣在街頭買菜，市場乏人問津，最後只好閒置，被調侃為二水鄉地價最貴「蚊子樓」。現任鄉長鄭蒼陽有鑒於鄉內老年人口遽增，找來衛福部彰化醫院合作，經中央及縣府補助約六百多萬元，將二樓上百坪的空間，打造為「二水老人日間照顧中心」。

月費收6千元 弱勢戶還有補助

彰化醫院院長謝文淮表示，這裡的最大特色是空間特別寬敞，由公共醫療支援照護，月費僅收六千元，而且中低收入等弱勢家庭另有補助，更有交通車接送，這是彰化縣首間由公立醫院進駐經營，收費相當低廉。謝文淮說，中心設主任一名，護理師一名，一名社福員照顧八位老人，最多能收三十名。

鄉長鄭蒼陽表示，這裡位於二水的市中心，交通最方便，早上子女將父母送來，晚間帶回家中。員林一所私人長照中心說，每月六千元日托價確實便宜，這種價格在大都市完全找不到，像彰化市、員林市地價寸土寸金，位於市區老人日托機構都一萬元起跳。