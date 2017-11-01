〈中部〉護櫻花鉤吻鮭 仁愛翠華組巡守隊

2017-11-01

海拔逾三千公尺合歡山執勤

〔記者佟振國／仁愛報導〕為復育稀有瀕臨絕種的櫻花鉤吻鮭，雪霸、太魯閣國家公園管理處今年起在南投縣仁愛鄉合歡溪上游放流櫻花鉤吻鮭，為避免這群「台灣國寶魚」受外界干擾、濫捕，鄰近的翠華村民特別成立「翠華國寶魚護溪隊」，巡守範圍最高達海拔逾三千公尺的合歡山，成為南投縣內最高的河川巡守隊。

合歡溪屬大甲溪上游，源自海拔逾三千公尺的合歡群峰，水質純淨，也是國寶魚櫻花鉤吻鮭的歷史棲地，因此雪霸、太魯閣國家公園管理處合作，今年起在合歡溪放流櫻花鉤吻鮭魚苗一千尾，並連續放流三年，希望擴大櫻花鉤吻鮭的棲地。

20名青壯居民排班 面臨低溫挑戰

為了能讓這群嬌客平安成長，持續繁衍，距合歡溪最近的翠華村，廿位青壯居民特別籌組護溪隊，日前正式成軍，已開始每天排班巡邏，沿溪谷步道下切執行勤務，範圍從逾三千公尺的合歡山「陸軍武嶺寒訓基地」，至海拔約二千五百公尺的華崗部落，應是全縣海拔最高的河川巡守隊，全國也不多見。

翠巒社區發展協會理事長張文德表示，合歡溪沿途有步道，近期已加強整理，路況應無太大問題，但是巡守範圍位處高海拔，空氣稀薄，隊員得要有好體力，且即將邁入冬季，低溫也將是一大挑戰，未來視巡守狀況調整勤務，但為了守護國寶魚的安全，讓合歡溪上游成為重要棲地，隊員甘之如飴。

至於合歡溪巡守範圍未來從嚴管制，由於屬於合歡北峰、西峰登山路線，山友除了申請入山，嚴禁捕撈垂釣、丟棄垃圾，將依野生動物保育法、國家公園法嚴辦。