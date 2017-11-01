〈中部〉品皇觀光工廠無照營業 還蓋在農地上

2017-11-01

嘉義縣府會勘 違規部分將處置

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義地區人氣紅不讓的品皇觀光工廠，違規興建在農地且目前無照營業，遭檢舉是全國最大違章觀光工廠，縣府農業處、經濟發展處、地政處等單位官員，昨天會勘確認其登記已遭撤銷，違規部分將予處置。品皇董事長洪明寶表示，現址地目雖不合法，但有繳交房屋稅，也通過消防安檢，觀光工廠存在對地方加分，希望縣府協助合法營運。

縣府農業處長林良懋表示，品皇觀光工廠是申請農舍獲准，但陸續擴建且有營業的行為，前年十一月勘查發現違反農地農用，縣府地政處去年元月裁罰六萬元並限期改善。

檢舉人指出，品皇咖啡是在甲地（丁種建築用地可興建工廠）申請設立觀光工廠，核准後卻在乙地（農業用地）興建廠區，明顯違反規定，卻不見相關單位處理，甚至縣府旅遊相關資訊都會介紹，還到品皇辦過促銷記者會，質疑縣府包庇。

會勘結束後，縣府由新聞行銷處長李雅貞統一說明。她說，后政企業嘉義廠位於太保市梅埔里，民國九十六年六月取得工廠登記，一○一年十月初依經濟部觀光工廠輔導評鑑作業要點，自行申請通過經濟部評鑑為觀光工廠，但業者於觀光工廠標章有效期三年期滿前三至六個月，未依規定向經濟部申請續評，前年十月初起喪失資格，經濟部在同年十月底函知取消標章。

李雅貞表示，針對農舍違規擴建作為「工廠、觀光工廠、停車場、廁所及其他附屬設施」等用途，製造加工部份將依工廠管理輔導法裁罰二萬元以上二十萬元以下，土地未作農業使用違規部份持續列管，建築物違規會依違章建築處理辦法查報及處理。