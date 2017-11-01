〈中部〉嘉市3公園改善案 年底前施工

2017-11-01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府打造「一公園一特色」，將投入五千萬元改善文化公園遊戲空間、整建嘉義公園小西湖周邊環境、香湖公園增設極限運動場等。市府建設處公園管理科長陳嘉麗昨說，本案預計這個月發包，十二月底施工，明年九月完工，以文化公園為例，規劃增設魔法森林遊戲區、溜索遊戲區、學齡前遊戲區等，可望改善既有罐頭遊具的單調性，變得更好玩。

嘉義公園整建項目包括，小西湖、廿一號蒸汽老火車頭周邊環境整修、民權路人行道暨路口改善、舒活廣場周邊景觀改善（舒活互動廣場、既有涼亭整修及廁所改建）、水道環境整修及增設農夫市集；香湖公園於鄰近博愛陸橋入口處增設極限運動場，擬設滑板、獨輪車可使用的斜坡道、跳台等設施。

「大型公園不宜社區化。」議員蔡永泉表示，文化公園位於文化路夜市，是市民及觀光客使用頻率很高的公園，嘉義公園具有百年以上歷史，香湖公園全區面積約廿五公頃，市府營造公園特色，「有必要改善，但不能走樣」，硬體改善工程外，也要關心老樹生長狀況及水土保持。

議員黃露慧說，港坪運動公園曾興建極限運動場，事前未徵詢使用者需求，致後來的用率不高，極限運動有其技術性，場地、道具設計應符合國際標準，建議工程發包前充分與使用者溝通，才不致事倍功半。