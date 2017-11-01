〈中部〉增400公頃裸露地 濁水溪揚塵爆量

2017-11-01

前天下午 旭光國小測站PM10破千

〔記者林國賢／雲林報導〕東北季風吹起濁水溪揚塵，前天雲林濁水溪沿岸懸浮微粒（PM10）幾乎都到達褐害等級，旭光國小測站指數破千，居民、議員痛批濁水溪揚塵整治一遇東北季風就破功，無法擺脫砂塵危害健康與生活。

縣議員李明哲表示，前天下午近四點，旭光國小測站PM10測值高達一千一百三十一，鄰近義賢測站也有四百五十一，崙背測站也超過四百，都是「危害」健康等級的褐色警戒，昨天東北季風減弱，揚塵雖都降至五十以下，暫時不受塵害，但進入東北季風期，揚塵威脅隨時到來，政府這幾年整治成效不敵一夜強風，讓人無奈又憤怒。

東北季風吹就破功 氣密窗也難防堵

西螺鎮民蔡佩旻表示，揚塵真的非常嚴重，家中都已經裝設氣密窗，還是一層砂，晚上睡前都必須用吸塵器清理床、棉被的砂塵，才能避免過敏，政府年年宣傳治砂塵成效不錯，但每次東北季風一來就破功。

縣環保局代理局長張喬維表示，今年雨水少，也少颱風挹注溪水，導致濁水溪裸露地增加約四百多公頃，沿線西螺、二崙、崙背與麥寮都有新增裸露地，是造成這波揚塵較嚴重的主要原因之一。

議員籲環局應向河川局開單告發

李明哲表示，今年雨水減少，裸露地增加，政府就應該提高揚塵防治警覺，做好加強植被覆蓋等措施，甚至要求集集攔河堰多釋放些水源，減少灘地裸露，而不是只會要求民眾在砂塵暴時儘量不要外出活動，百姓不出門工作，生計出現問題；河川局整治揚塵未見成效，已嚴重損及百姓生活與健康權益，環保局應依據空污法開單告發，督促河川局更用心治理揚塵。

環保局表示，九十七年曾針對揚塵污染告發河川局，但經河川局提出行政訟訴後被撤銷，環保局會與河川局積極連繫，加速、加強砂塵治理措施，減少塵害。