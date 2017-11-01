〈中部〉共享經濟 物流共和國台中園區啟用

2017-11-01

31億興建 拚每年二百億產值

〔記者陳建志／台中報導〕位於高鐵台中站特定區，由國泰人壽與永聯物流開發公司合作，斥資卅一億興建總樓地板面積達二萬五千坪的「物流共和國台中園區」昨天啟用，園區除現代化物流設施，還整合人力、作業包裝、共享車隊配送等豐富資源，目前已有統一速達、嘉里醫藥物流中心等公司進駐，台中市長林佳龍昨天表示，該園區預計每年將創造二百億產值，期待大家看好台中、投資台中。

「物流共和國台中園區」昨天舉行啟用剪綵儀式，包括永聯物流開發公司董事長張仁和、總經理張建泰、台中市長林佳龍、經濟部商業司副司長陳秘順、市府經發局長呂曜志等人都出席。

永聯物流開發公司董事長張仁和致詞時表示，感謝台中市政府、經濟部商業司、高鐵局等單位協助，強調整個園區具有設施「共享經濟」，並由永聯和國泰金融集團提供物流、金融整合服務的三大特色。

位於高鐵特定區 交通便利

市長林佳龍表示，台中有國際機場、高鐵、台中港等便利的交通設施，未來中央將投入大量資源在台中進行軌道建設，尤其高鐵特定區更是高鐵、台鐵和捷運綠線三鐵共站，在這裡設立物流中心是最好的選擇，預期將形成群聚效應。林佳龍並說，「物流共和國台中園區」除外觀造型新穎，每年更將創造約二百億的產值，將能提供產業界便利的物流服務，並促進就業，強調市府除持續進行交通建設，也積極進行招商，附近包括烏日林新醫院、烏日會展中心等都已經進駐或規劃中，期待大家看好台中、投資台中。

永聯物流開發公司總經理張建泰則表示，國泰與永聯攜手計畫在全台投入三百億興建倉儲設施，繼台北、桃園啟用後，斥資卅一億開發的「物流共和國台中園區」昨天啟用，整個園區為地上七層、地下二層設施，強調過去相關公司需自己找地蓋倉庫、配送，如今一次提供倉儲、物流、辦公、研發、零售、快遞宅配等整合性服務，將讓中部物流產業與國際接軌。