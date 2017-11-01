〈中部〉沙雕園區虧損 民進黨投縣黨部向監委陳情

2017-11-01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕監察委員包宗和、江明蒼昨到南投縣府接受民眾陳情，陳情案中以民進黨南投縣黨部所提最受矚目，主要反映沙雕園區營運差，怕淪為蚊子園區問題，南投縣府當場有解說，指沙雕園區都有收入可挹注新建設，不會淪蚊子園區。

代表民眾質疑明年度還會賠本

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷昨向監委包宗和陳情，他說，昨是代表很多民眾來陳情，主要是民眾質疑沙雕園區今年度門票收入僅約八百五十萬元，唯年度支出已逾兩千萬，單年度虧損一千一百五十萬元以上，明年度又將花費一千萬元重新改裝作品，再加上明年度即需攤提還款觀光局一百二十萬元，預料明年還會繼續虧，若連基本的損益兩平都遙遙無期，開發成本更難以回收。

縣府說明 不會淪為蚊子園區

南投縣副縣長陳正昇則說，第一年硬體建設花的錢比較多，第二年不用再做那麼基本的硬體建設，加上明年作品更新，相信仍會吸引遊客前來，不致淪為蚊子園區。

曾琮愷昨也向監委陳情指出，國立南投特教學校用地官司，縣府非用地機關，最後卻要借款三億九千萬元賠償給地主，因挪用教育基金而排擠到教育經費，影響學子受教權。

針對此事，縣府人員也在現場解釋，表示因為徵收與使用目的不符，縣府敗訴確定，越拖要付的錢越多，光是一天利息就要五萬元，因此只能儘速借款來賠償。

昨日兩位監委共受理九件陳情案，除曾琮愷陳情的問題外，還包括草屯廿八號道路工程、土地被侵占、土地與司法，毀損公物及低收入戶認定等問題。