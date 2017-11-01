〈中部〉測PM2.5濃度 單車環島捍衛呼吸權

2017-11-01

彰化青商會發起 GPS全程監測

〔記者湯世名／彰化報導〕青商會「我要好空氣單車環島」活動，昨天在彰化市南瑤宮舉辦授旗儀式，自行車隊一行二十人將於十一月一日從南瑤宮出發環島，以「友善自行車、我要好空氣」為訴求理念，在鐵馬上安裝微型感測器，結合GPS全程監測環島路線的PM2.5濃度，並提供網址以方便民眾全程查詢，藉此呼籲以單車低碳移動方式，減少汽機車交通空污，並爭取單車路權及捍衛呼吸權等訴求。

彰化國際青年商會長林祐全表示，單車是永續城市中，對抗氣候變遷的重要低碳交通方式，這次彰化青商會的單車環島行動，以實際行動關切到台灣當前空氣污染的核心PM2.5問題，透過沿途隨行監測，不僅協助推廣計畫進行環島測試，也邀請沿線青商會共同響應，達到宣導「我要好空氣單車環島，衝衝衝」的活動目的。

數值上傳雲端 民眾可上網查詢

這個青商環島鐵馬隊將於今天在南瑤宮前集合出發往北，二十輛單車上將插著小型綠色空品旗，部分鐵馬會安裝有GPS功能的微型感測器，將沿路即時監測環島路線上的PM2.5濃度，並透過手機4G WiFi訊號上傳到雲端，讓大家可隨時了解車隊所在位置和當地PM2.5數值。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文強調，PM2.5沒有安全值，北歐國家已在想辦法將PM2.5年均值從8µg/m³降到6µg/m³，在超過10µg/m³以上時，應勿在戶外作激烈的長時間運動，有暴露就有風險，造成肺腺癌，唯一的方法是減少污染，尤其減少火力發電以及汽機車污染。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，期望九天八夜一路是PM2.5在11µg/m³以下的低風險綠旗，希望藉由這次單車環島測空氣的行動，讓更多人關心我們所呼吸的空氣品質。

關心此行環島監測PM2.5的民眾，可透過雲端隨時了解車隊所在地的PM2.5與PM10數值，即時監測數值查看網址https://goo.gl/FmVm6f；https://goo.gl/rRcFkX；https://goo.gl/tR9vkP；https://goo.gl/CwmkuC。