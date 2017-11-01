〈中部〉養殖區劃入綠能專區 雲林漁民籲檢討

2017-11-01

200多公頃重疊 縣府同意重新勘查

〔記者陳燦坤／雲林報導〕政府發展綠色能源，推廣不適合繼續耕作的土地發展太陽光電，劃設綠能專區與養殖專業區重疊二百多公頃，影響養殖漁業發展與業者權益，昨天多位養殖業者抨擊綠能專區劃設未能符合民意與現況，恐造成不願意種電漁民生計無以為繼，要求重新檢討，縣府同意重新勘察。

立委張麗善昨天在雲林區漁會會議室召開座談會，口湖及四湖地區民眾罵聲不斷，不滿住家附近大片農田景觀，竟被太陽能板取代，太陽能板折射的刺眼光芒也影響居家品質。

不少口湖等原有養殖區被劃入綠能專區，養殖業者強調，仍舊願意投入養殖產業，他們認為若是養殖業經營得宜，獲利高於將土地出租綠能業者的租金，政府為鼓勵養殖業發展，九年來在口湖鄉八個養殖專區補助超過十億，如果劃設為綠能專區，不僅先前挹注資源形同浪費，也可能衝擊業者生計。

2年前曾公告範圍 鄉代指居民不知道

縣府及漁業署官員指劃設綠能園區曾實地勘察，兩年前曾公告綠能專區劃設範圍，讓口湖鄉代王溪邊等人大為光火，強調居民根本不知道有勘察這回事，也沒有充分與養殖業者、居民溝通，揚言綠能業者若不停工，將抗爭到底。

與會民眾抨擊該做法將造成台灣國土破碎，過去平地種樹就是一個失敗例子，若是沒有妥善規劃，台灣土地將變成「貼狗皮膏」，東貼一塊，西貼一塊，不利整體發展。

雲林縣長李進勇表示，劃定「嚴重地層下陷區內不利耕作得設置綠能設施農業用地範圍」，是為讓土地遭受下陷之困的農民多一項選擇，要農民在「綠能專區」及「生產區」間二選一，已減損政府照顧美意，縣府將向中央力爭，讓重疊區域兼具「生產區」認定及「綠能專區」之許可，捍衛農民權益。