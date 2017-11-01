〈中部〉《新聞分析》價漲別忘了痛 蕉農小心變「焦」農

2017-11-01

記者曾迺強／特稿

全國香蕉價格在十月初跌到谷底，農政機關與地方政府為搶救香蕉產銷失衡，祭出各種促銷措施，行政院農業委員會農糧署更大量採購「黃香蕉」加工，隨著蕉價緩步回穩，蕉農似乎「忘了痛」、「船過水無痕」，又將香蕉轉銷市場，政治人物、各大企業這波認購秀則告一段落，但我們要嚴肅提醒蕉農引以為鑑，對生產過剩要有危機感，並有不搶種的決斷力，否則勢必重蹈蕉價崩盤老路。

蕉價曾在民國九十九年、一○一年跌到市價每公斤六至八元的慘境，農糧署在一○一年啟動加工廠收購機制，藉此平穩蕉價；去年則因九月梅姬等風災，香蕉樹嚴重倒伏，去年底至今年二月產量青黃不接時，市價曾達每台斤一百五十元天價，令消費者吃不消。

香蕉每年有三至四次收成，農民在去年風災後搶著復種，「一起倒，一起好」的狀況，早可預料，農民在蕉價看俏時收入可觀現金，崩盤則要求政府祭出補貼政策、呼籲各界認購，但杯水車薪的收購量，無助解決產銷失衡問題，政府補貼的錢是來自廣大人民的納稅錢，這樣公平嗎？

嘉義縣種植香蕉面積在一○二年僅二千公頃，今年十月底增至二千八百五十公頃，政府固然須檢討種苗源頭控管制度，但農民更不應存著「賭博心態」，若因價揚而一窩蜂搶種，價跌時成為憂慮虧本的「焦農」，實在怨不得人。