〈中部〉觸底反彈 中埔香蕉產地價升至20元／公斤

2017-11-01

10月初一度跌至每台斤10元以下

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕全國香蕉在十月初產量過剩，市價一度跌至每台斤十元以下，隨著近日氣溫下降，香蕉生長慢，產量略減，嘉義縣中埔、竹崎等地的上等蕉產地收購價觸底回升，但漲勢還未反映在市場，零售價仍維持每台斤十三至十五元。縣府與多位政治人物之前蕉價低迷，尋求企業認購逾二百公噸，欲助蕉農挺過「崩盤」，如今蕉價走揚，蕉農惜售，政策喊停。

嘉縣府農業處長林良懋說，縣府啟動企業團購、致贈弱勢團體等，獲嘉縣警察之友會等單位響應，縣府也配合行政院農業委員會農糧署政策，媒合一家加工廠以每公斤九元向農民收購三十噸熟黃香蕉加工，隨著蕉價回升，蕉農轉銷市場，政策喊停。

冬蕉產量減少 10天後零售價看漲

竹崎地區農會常務監事林傳茂表示，夏蕉每兩個月收割一次，冬蕉則為三個月，隨著收割時間拉長，產量減少，產地價可望回到每公斤卅至四十元正常水準；中埔鄉農會香蕉產銷班長陳國柱說，上週四上等蕉產地價每公斤十二元，昨已升至廿元，二級蕉八元，連前兩週生產過剩、被丟棄做肥料的三等蕉，也有盤商願以三元收購。

記者前往民雄、新港、大林多家水果行訪價，香蕉每台斤行情在十五元以下；民雄鄉一家青果店業者蕭芙睛說，蕉價上月崩盤時，十元「銅板價」可買六至七根，產地價上揚的情況尚未反映在市場，「現在吃蕉最划算。」

中埔鄉農會理事長田坤顓表示，盤商收購香蕉後，得經過冷藏、催熟、包裝等程序，產地價上揚的香蕉在十天後才會銷到市場，屆時才能感受蕉價升幅。