〈南部〉全市首例 龍崎郵局下月起半天班

2017-10-31

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕偏遠的龍崎區有台南唯一未設自動提款機（ＡＴＭ）的郵局，因當地人口嚴重流失，使用者銳減，下個月起營業時間將進行調整，平時僅上半天班，為全市首例。

目前設籍龍崎的居民約四千位，不到永康五十分之一，是全市人口最少的行政區，客戶基數小，加上網路發達，紙本信件的使用率低，導致郵局業務量縮減，被迫變革。

除沒有ＡＴＭ，成為「一人郵局」也逾十三年之久，顯見其規模之小，且隱身在市場旁，外來遊客很難「路過」，以服務當地人為主。

龍崎區長蕭琇華指出，當地嚴重高齡化，老人家更需要便民服務，郵局原本有意調整為週一、三、五才開，週二、四休假，協商後，改成每日僅上午半天，但平時都有營業，對鄉親而言，至少比較受用。

台南郵局營業管理科長楊麗華表示，因龍崎鄉親的作息、出門集中於上午，考量民意下，在克服內部人力調配的問題後，營業時間的調整定案，十一月起開始實施，並強調雖然不敷人事成本，但仍堅守一鄉鎮一郵局的原則，龍崎據點並未裁撤，繼續服務鄉親。

由於是一人郵局，駐點服務專員等於經理，「校長兼敲鐘」全部都要自己來，龍崎郵局經理蔡承霖說，目前除公家機關信函寄送，平均每天客人約十位，以辦理存款、提款、匯款等居多，下月起營業時間，改為平日上午八點半到十二點。